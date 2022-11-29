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Чистяков: почему для "Зенита" плохо попасть в Путь регионов кубка России?

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением о выходе его клуба в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Почему для "Зенита" плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо. Будем настраиваться так, как на команды РПЛ. Есть шанс — будем им пользоваться. Постараемся не оступиться", - цитирует Чистякова "Чемпионат".

Напомним, ранее "Зенит" по пенальти переиграл "Спартак" в матче 6-го тура группового этапа Кубка России (4:2). Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. После этого сине-бело-голубые финишировали на третьем месте в группе и вышли в плей-офф Кубка России только через Путь регионов, где вылетит из турнира после первого же поражения.

"Спартак" и "Крылья Советов" вышли в верхнюю сетку Кубка страны.






Чистяков Зенит Кубок России
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