Как сообщают СМИ, агенты казахстанского защитника предлагали услуги игрока различным клубам РПЛ, в том числе "Сочи". Но руководство "барсов" отказалось от такого варианта. Причиной называется необходимость выкупа Алипа у "Кайрата". "Сочи" интересен вариант только с арендой защитника. Отмечается, что "Зенит" не принял решения по поводу Алипа.
Напомним, что Нуралы Алип перешел в "Зенит" зимой этого года на правах аренды сроком на один год. Защитник сборной Казахстана провел за сине-бело-голубых всего 20 матчей.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Нуралы Алип был предложен "Сочи". Клуб отказался от этого варианта
Будущее защитника "Зенита" Нуралы Алипа остается неопределенным.
Фото: ФК "Зенит"