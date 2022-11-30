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Пресс-служба РФС : надеемся, что Матч звезд Кубка России станет традиционным мероприятием

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В РФС рассказали о планах на регулярное проведение Матча всех звезд в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
"Проводить такие мероприятия по ходу сезона проблематично в том числе из-за плотного календаря. Очень надеемся, что болельщикам понравится формат, и это мероприятие станет традиционным", - цитирует пресс-службу РФС Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам группового этапа Кубка России будет проведен Матч звезд. Встреча состоится в субботу, 3 декабря. Ранее сообщалось, что в ней точно примут участие Квинси Промес ("Спартак"), Алексей Сутормин ("Зенит") и Сергей Пиняев ("Крылья Советов"). Они сыграют матч в формате 5 на 5.


Кубок России
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