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РИА Новости: "Зенит" отказался от участия в зимнем турнире в Абу-Даби из-за драки в матче со "Спартаком"

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Стала известна одна из причин отказа "Зенита" от участия в предсезонном турнире Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, одной из основных причин отказа "Зенита" от участия в турнире стала драка с участием игроков сине-бело-голубых в матче со "Спартаком" в заключительном туре группового этапа Кубка России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОАЭ в феврале пройдет зимний турнир с участием клубов РПЛ. Ожидалось, что в нем сыграют "Зенит", "Спартак", "Ростов" и "Краснодар", однако 30 ноября генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб отказался от участия. По его словам, причина изменения решение - проведение турнира в Абу-Даби, а не Дубае. Длительность поездки на автобусе между городами составляет около двух часов.

Источник: РИА Новости


Зенит Спартак
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