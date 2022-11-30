"Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со "Спартаком" по поводу Оганесяна. Мы бы хотели видеть его у себя на постоянной основе", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Степан Оганесян на правах аренды выступает за "Оренбург" с июля этого года. С того момента полузащитник провел за команду 15 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Срок его арендного соглашения истекает в конце сезона.
Контракт Оганесяна со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Спортдир "Оренбурга" Андреев: если зимой будет возможность выкупить Оганесяна у "Спартака", будем это делать
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о планах на выкуп полузащитника "Спартака" Степана Оганесяна.
Фото: ФК "Оренбург"