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"РБ Спорт": сборы "Спартака" пройдут в ОАЭ и Турции. Команда выйдет из отпуска 11 января

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Стало известно, когда футболисты "Спартака" вернутся к тренировкам.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, команда выйдет из отпуска 11 января. Первые два сбора красно-белых пройдут в ОАЭ. На третий сбор, который состоится в феврале, "Спартак" отправится в Турцию.

После 17 туров "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита", лидирующего в чемпионате, на 6 очков. Кроме того, команда Гильермо Абаскаля заняла первое место на групповом этапе Кубка России, обойдя в группе "Крылья Советов", "Факел" и "Зенит". Москвичи вместе с самарцами сыграют в верхней сетке турнира, петербуржцы вышли в плей-офф Пути регионов.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак
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