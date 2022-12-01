"Мы будем подавать апелляцию по решению КДК РФС", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня КДК РФС объявил о дисквалификации на 6 матчей игроков, участвовавших в массовой драке после финального свистка в матче "Зенита" и "Спартака". Наказание получили Малком, Родригао, Барриос, Николсон, Селихов и Соболев.
Гендиректор "Зенита": будем подавать апелляцию на решение КДК РФС по драке в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о решении КДК РФС по инциденту с потасовкой в матче Кубка России между питерцами и "Спартаком" (0:0, 4-2).
Фото: ФК "Зенит"