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Гендиректор "Зенита": будем подавать апелляцию на решение КДК РФС по драке в матче со "Спартаком"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о решении КДК РФС по инциденту с потасовкой в матче Кубка России между питерцами и "Спартаком" (0:0, 4-2).
Фото: ФК "Зенит"
"Мы будем подавать апелляцию по решению КДК РФС", - цитирует функционера "Чемпионат".

Сегодня КДК РФС объявил о дисквалификации на 6 матчей игроков, участвовавших в массовой драке после финального свистка в матче "Зенита" и "Спартака". Наказание получили Малком, Родригао, Барриос, Николсон, Селихов и Соболев.


Медведев Зенит Спартак КДК РФС
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