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Осинькин: время Месси и Роналду проходит. Самым влияющим на игру на ЧМ мне показался Мбаппе

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением об игроках, выступающих на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"В первых двух турах наиболее влияющим на игру мне показался Мбаппе. Месси и Роналду? Они великие, я всегда готов их смотреть. Я привык, что они – лучшие в мире, сейчас – одни из лучших в мире, и не хотелось бы говорить о них в других тонах. Но всё-таки их время проходит", - цитирует Осинькина Metaratings.

Напомним, ранее сборная Аргентины вышла в 1/8 чемпионата мира благодаря победе над Польшей в последнем туре группового этапа (2:0). Лионель Месси в этой встрече не реализовал одиннадцатиметровый. Всего на его счету два гола и одна результативная передача в трех матчах мундиаля.

Португалия с Криштиану Роналду гарантировала себе выход в плей-офф еще после двух стартовых туров. В последнем туре команда Фернанду Сантуша встретится с Южной Кореей. Сейчас в активе Роналду один гол на турнире.


Осинькин Месси Роналду
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