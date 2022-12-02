- Малком — лидер "Зенита". Он хочет помогать команде в каждом матче. Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших, - приводит комментарий агента Sport24.
Малком в этом сезоне провел 23 матча за "Зенит" во всех турнирах. На счету бразильца 15 забитых мячей и 7 результативных передач. "Зенит" в Кубке России занял третье место в своей группе и поборется за трофей через Путь регионов. В Кубке России Малком забил два гола в ворота "Факела". Футболист уже выигрывал данный трофей в сезоне 2019/2020.
Напомним, вчера генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб подаст апелляцию на решение КДК.
Агент Малкома: дисквалификация игрока никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших
Агент нападающего "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал решение КДК дисквалифицировать игрока на 6 матчей Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"