"За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс. Сейчас у него такая ситуация, когда его надо оставить в покое, чтобы он принял то единственно правильное решение, которое ему подсказывает нутро", — передает слова тренера "Матч ТВ".
Дзюба играл под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира 2018.
Летом у футболиста истек контракт с "Зенитом", он на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". В ноябре стало известно, что стороны приняли решение о расторжении контракта – 34-летний нападающий успел сыграть в четырех матчах национального первенства и забить 1 гол.
Черчесов: Дзюбу надо оставить в покое, чтобы он принял единственно правильное решение
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о карьерных перспективах форварда Артема Дзюбы.
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