"Конечно, думали, что спокойно выйдем с первого или со второго места. Вот и узнаем, что такое Путь регионов. Задачу выиграть Кубок никто не отменял, поэтому «Зенит» захочет выиграть, но права на ошибку уже нет", - цитирует Аршавина Metaratings.
Напомним, "Зенит" в заключительном туре группового этапа Кубка России одержал победу над "Спартаком" в серии пенальти, что не позволило сине-бело-голубым подняться в топ-2 квартета В – команда набрала 11 баллов. Подопечные Сергея Семака продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. Жеребьевка состоится сегодня.
Аршавин – о третьем месте "Зенита" в Кубке: думали, выйдем с первого или второго. Права на ошибку нет
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о третьем месте питерцев в квартете В по итогам групповой стадии Кубка России.
Фото: Sport24