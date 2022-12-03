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Аршавин – о третьем месте "Зенита" в Кубке: думали, выйдем с первого или второго. Права на ошибку нет

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о третьем месте питерцев в квартете В по итогам групповой стадии Кубка России.
Фото: Sport24
"Конечно, думали, что спокойно выйдем с первого или со второго места. Вот и узнаем, что такое Путь регионов. Задачу выиграть Кубок никто не отменял, поэтому «Зенит» захочет выиграть, но права на ошибку уже нет", - цитирует Аршавина Metaratings.

Напомним, "Зенит" в заключительном туре группового этапа Кубка России одержал победу над "Спартаком" в серии пенальти, что не позволило сине-бело-голубым подняться в топ-2 квартета В – команда набрала 11 баллов. Подопечные Сергея Семака продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. Жеребьевка состоится сегодня.


Аршавин Зенит Кубок России
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