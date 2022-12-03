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Аршавин: "Спартак" – главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин назвал "Спартак" главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
- Шесть очков от "Спартака" — не так много. Но "Зенит" уверенно провел первую часть чемпионата. Создал нормальный отрыв. "Спартак" — главный конкурент? Скорее всего, да. Почему не "Ростов"? Мне кажется, что у "Ростова" не хватит опыта. У ростовчан в составе достаточно много молодых футболистов, - приводит комментарий Аршавина "СЭ".

В нынешнем сезоне РПЛ поле 17 матчей "Зенит" занимает первое место в таблице. У петербургского коллектива 42 очка. Это на 6 больше, чем у его главного преследователя – "Спартака". В этом сезоне сине-бело-голубые и красно-белые встречались 4 раза. В Суперкубке "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 4:0. В РПЛ петербургский клуб также был сильнее москвичей (2:1). В Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля смогли сначала разгромно обыграть команду Сергея Семака (3:0). А затем в ответном матче московский клуб проиграл в серии пенальти (0:0, 4:2), но все равно смог выиграть группу.


Аршавин Спартак Зенит
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