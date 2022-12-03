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Семшов: Малком - футболист мирового уровня

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Экс-игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов оценил игру нападающего сине-бело-голубых Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
- Безусловно, мог бы выделить Малкома. У него есть изюминка — это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

Бразильский нападающий Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. С сине-бело-голубыми футболист выиграл 3 чемпионских титула, 1 кубок России и 3 суперкубка России.

В этом сезоне бразилец является лучшим бомбардиром "Зенита" во всех турнирах. Малком за 23 игры забил 15 мячей. Также на счету нападающего 7 результативных передач.


Малком Зенит Семшов
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