– Наш "Зенит" стал частью Петербурга, объединял город. Хотя и сейчас город ходит на "Зенит", людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звездочек из Петербурга в "Зените" или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию, – цитирует Аршавина "РБ Спорт".
Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге, является местным воспитанником, за основную команду "Зенита" с лета 2000 года. Аршавин провел в клубе почти десять лет – в январе 2009 года Андрей перебрался в Лондон, став футболистом "Арсенала". Но после этого снова возвращался в клуб из Санкт-Петербурга. В сумме Андрей Аршавин провел 374 матча за "Зенит", забил в них 78 забитых мячей и отдал 106 результативных передач. Последним профессиональным клубом Аршавина является "Кайрат" из Казахстана. В январе 2019 года Андрей завершил собственную игровую карьеру.
Аршавин: мне не хватает звездочек из Петербурга в "Зените" или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию
Экс-футболист "Зенита" и заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кого ему не хватает в составе лидера РПЛ.
Фото: "СЭ"