– Какого игрока в РПЛ я бы выделил? Безусловно, это Малком. У него есть изюминка – дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в чемпионате, – приводит слова Семшова "РБ Спорт".
Малком играет за "Зенит" с августа 2019 года, когда он перебрался в Санкт-Петербург из испанской "Барселоны". До этого бразилец выступал за французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс", являясь воспитанником этого клуба. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел за "Зенит" 17 матчей, забив двенадцать мячей и отдав семь результативных передач. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Малком, как и его партнер по клубу Клаудиньо, в потенциале могут получить российское гражданство и выступать за сборную России по футболу.
Семшов: кого из игроков в РПЛ я бы выделил? Малкома. У него есть изюминка, это футболист мирового уровня
Бывший российский футболист Игорь Семшов заявил, что бразильский нападающий "Зенита" Малком является игроком мирового уровня.
Фото: Чемпионат.com