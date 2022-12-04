"Если Захарян сможет перейти в "Челси" этой зимой, это будет чудо. Арсен не ошибется, если решится на этот шаг. В его возрасте молодые игроки как раз и раскрываются в топ-лигах", - цитирует Камоцци Sport24.
Захарян мог подписать контракт с "Челси" минувшим летом, но завершить сделку не удалось по техническим причинам.
В ноябре в СМИ появилась информация, что лондонцы предпримут еще одну попытку подписать 19-летнего хавбека в зимнее трансферное окно.
Захарян записал себе в актив 2 мяча и 5 голевых передач в 16-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Камоцци – о Захаряне в "Челси": если переход произойдет зимой, это будет чудо
Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"