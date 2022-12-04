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Агент Дркушича: Бердыев произвел хорошее впечатление. Он умеет развивать молодых

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Агент центрального защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о первых впечатлениях от работы с новым наставником команды Курбаном Бердыевым.
Фото: "СЭ"
- Мы поговорили с Ваней о встрече с новым тренером. Бердыев произвел на него хорошее впечатление. Он много о нем слышал ранее, особенно от других футболистов. Говорят, Курбан Бердыев умеет развивать молодых игроков, что как раз подходит Дркушичу. Думаю, ему будет полезно поработать под руководством этого тренера, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Курбан Бердыев стал главным тренером "Сочи" в конце ноября. Специалист подписал контракт с клубом на 2,5 года. В России Бердыев работал с "Рубином" и "Ростовом". С казанским клубом тренер дважды становился чемпионом России, а с дончанами выигрывал серебряные медали и выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

23-летний центральный защитник Вани Дркушич перешел в "Сочи" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне футболист 20 матчей. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи. "Барсы" с 25-ю баллами располагается на 9 месте в таблице РПЛ.


Сочи Бердыев Дркушич
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