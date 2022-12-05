По информации от источника, досрочное возвращение в состав "Сочи" арендованного "Крыльями Советов" полузащитника Александра Коваленко пока видится маловероятным, несмотря на приход нового главного тренера.
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице (25 очков), а "Крылья Советов" идут на одиннадцатой строчке (20 очков). Александр Коваленко перешел в "Крылья Советов" в феврале 2022 года из футбольного клуба "Чертаново". Летом 2022 года его подписал "Сочи", который оставил Александра в Самаре еще на сезон. Летом 2023 года Коваленко должен вернуться в расположение сочинского клуба. В текущем сезоне у Александра 20 матчей за "Крылья Советов", два гола и три результативных передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Сочи" не планирует возвращать из аренды полузащитника "Крыльев Советов" Коваленко
Александр Коваленко, принадлежащий "Сочи", но продолжающий выступать за "Крылья Советов" на правах аренды, не вернется из аренды досрочно.
Фото: "Матч ТВ"