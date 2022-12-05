"По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать… Да он просто неблагодарная свинья!" — цитирует специалиста Sport24.
Ранее Шалимов заявил, что Мостовой во время их совместной игры за "Спартак" в состоянии алкогольного опьянения уснул в машине перед одной из дискотек. Бывший футболист "Сельты" ответил, что ему хватало нескольких глотков пива, и проблемы с алкоголем испытывает сам Шалимов.
Шалимов – о Мостовом: он сошел с ума, может и про Карпина сказать! Просто неблагодарная свинья!
Экс-футболист "Спартака" Игорь Шалимов отреагировал на повторное заявление Александра Мостового о проблемах экс-наставника "Урала" с алкоголем.
Фото: ФК "Урал"