-Кто сейчас лучший футболист "Зенита"? Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, "Зениту" пришлось бы сложнее, однако и без них "Зенит" выиграл бы чемпионат, - приводит слова Петржелы Bobsoccer.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" после 17 сыгранных туров занимает 1 строчку в таблице. На счету подопечных Сергея Семака 42 набранных очка. Это на 6 больше, чем у его ближайшего преследователя – "Спартака". Петербургский коллектив потерпел всего одно поражение в чемпионате, уступив в 16-м туре Ахмату (1:2). После первого тура сине-бело-голубые установили рекорд результативности, забив 44 мяча.
В "Зените" играют 7 бразильских футболистов – вратарь Иван, защитники Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел и Клаудиньо и нападающие Малком и Мантуан.
Петржела: "Зенит" выиграл бы РПЛ и без бразильцев
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о лидерстве Зенита в РПЛ.
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