"Крылья Советов" действительно ведут переговоры о переходе уругвайского нападающего Родриго. Сейчас Родриго выступает за "Эспаньолу", но права на него по-прежнему принадлежат "Нэшвиллу", - цитирует агента "Чемпионат".
Родриго с января этого года на правах аренды выступает за чилийскую "Эспаньолу". Форвард принадлежит "Нэшвиллу", выступающему в американской МЛС. Срок его арендного соглашения истекает в декабре.
В нынешнем сезоне Родриго провел 19 матчей за "Эспаньолу" в чемпионате Чили, в которых отметился шестью голами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
Агент уругвайского форварда Родриго: "Крылья Советов" ведут с нами переговоры
Агент Эдгардо Ласалвия, представляющий интересы уругвайского нападающего Родриго, заявил, что переговоры о переходе его клиента ведут "Крылья Советов".
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