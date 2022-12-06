"Лучший тренер? Марцел Личка. Он заслужил — "Оренбург" при нем преобразился", - цитирует Аршавина Sport24.
Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Под его руководством команда достигла повышения в классе, вернувшись в РПЛ в прошлом сезоне. До "Оренбурга" чешский специалист тренировал бретское "Динамо" в Белоруссии.
После 17 туров "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Марцела Лички 25 набранных очков.
Аршавин: лучший тренер первого полугодия РПЛ? Личка из "Оренбурга", он заслужил
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин назвал Марцела Личку лучшим тренером первой части сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"