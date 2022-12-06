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Игрок "Ростова" Миронов – о Карпине: единицы смогли бы попасть с таким составом в топ-3 РПЛ

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Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением о результатах южан в первой части нынешнего сезона РПЛ.
Фото: РФС
"Ростов" — команда молодая, без легионеров, с небольшим количеством лидеров. Лишь единицы смогли бы попасть с таким "Ростовом" в тройку РПЛ и бороться за чемпионство", — цитирует футболиста "РБ Спорт".

"Ростов" завершил осеннюю часть сезона Российской Премьер-лиги в топ-3 – южане набрали 35 очков в 17-ти турах национального первенства. Подопечные Валерия Карпина успели сыграть со "Спартаком", идущим на втором месте, и одержать победу (4:2). В матче с лидером чемпионата "Зенитом" ростовчане потерпели поражение (1:3).


Ростов Карпин
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