"Ростов" — команда молодая, без легионеров, с небольшим количеством лидеров. Лишь единицы смогли бы попасть с таким "Ростовом" в тройку РПЛ и бороться за чемпионство", — цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Ростов" завершил осеннюю часть сезона Российской Премьер-лиги в топ-3 – южане набрали 35 очков в 17-ти турах национального первенства. Подопечные Валерия Карпина успели сыграть со "Спартаком", идущим на втором месте, и одержать победу (4:2). В матче с лидером чемпионата "Зенитом" ростовчане потерпели поражение (1:3).
Игрок "Ростова" Миронов – о Карпине: единицы смогли бы попасть с таким составом в топ-3 РПЛ
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением о результатах южан в первой части нынешнего сезона РПЛ.
Фото: РФС