Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Николсона: "Спартак" доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент форварда "Спартака" Шамар Николсона Ненад Портега прокомментировал появившуюся информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: "СЭ"
- Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. "Спартак" доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом, - приводит комментарий агента "СЭ".

В этом сезоне ямайский форвард Шамар Николсон сыграл в 20 матчах. На счету футболиста 4 забитых мяча и 4 голевые передачи. Ранее СМИ сообщили, что игрок может перейти в турецкий "Галатасарай". Контракт Николсона со "Спартаком" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает ямайца в семь миллионов евро.


Спартак Николсон Галатасарай
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Анри может возглавить сборную Бельгии
Агент Дивеева – о будущем игрока: если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его 1
Пономарев: российские футболисты на ЧМ-2018 была посильнее нынешних игроков Марокко эксклюзив
Хорватский журналист: Ловрен великолепен на ЧМ-2022 1
Сулейманов стал лучшим игроком "Пари НН" в ноябре
Кержаков: у Испании идет смена поколения, на следующем ЧМ они будут сильнее
Ван Дейк: Месси будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля во время наших атак. Это самое сложное в игре против него
Кокорин - лучший игрок "Ариса" в ноябре 3
Португальский журналист: Роналду – мешок, которые не бежит и не защищается 10
Осинькин: "Челси" интересуется Захаряном неспроста, но и он не готов сразу играть в "старте" 2
Божович: Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Думал, он будет играть в "Барселоне" 3
Официально: Азар завершил карьеру в сборной Бельгии 6
Агент Велиса: "Краснодар" – единственный клуб, который претендует на игрока, но прогресса в переговорах нет
Агент Щенникова: пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели, но приоритет Георгия - остаться в клубе 2
Феликс: сборная Португалии провела отличную игру, но это не потому, что Роналду не играл 2