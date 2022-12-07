- Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. "Спартак" доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом, - приводит комментарий агента "СЭ".
В этом сезоне ямайский форвард Шамар Николсон сыграл в 20 матчах. На счету футболиста 4 забитых мяча и 4 голевые передачи. Ранее СМИ сообщили, что игрок может перейти в турецкий "Галатасарай". Контракт Николсона со "Спартаком" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает ямайца в семь миллионов евро.
Агент Николсона: "Спартак" доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом
Агент форварда "Спартака" Шамар Николсона Ненад Портега прокомментировал появившуюся информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: "СЭ"