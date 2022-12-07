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Аршавин: "Спартак" уже не так боится "Зенит", как раньше

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу конкуренции со "Спартаком".
Фото: Global Look Press
- Для меня это удивительно, но ситуация изменилась. И изменилась после кубковой игры, когда "Спартак" победил 3:0, и на этом моральном подъеме произошел перелом. Команда поверила в себя и уже не так боится "Зенит", как год-два назад, - приводит комментарий Аршавина "РБ Спорт".

"Зенит" после 17 сыгранных туров располагается на первом месте в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и опережают, идущий на втором месте, Спартак на 6 очков. В нынешнем сезоне команды встречались 4 раза в различных турнирах. "Зенит" победи три раза, "Спартак" - один. Отметим, что московский клуб разгромно обыграл сине-бело-голубых в рамках 3-го тура Кубка России со счетом 3:0. Последний матч между "Зенитом" и "Спартаком" закончился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался "Зенит" (4:2).


Аршавин Зенит Спартак
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