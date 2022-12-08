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Осинькин: я за то, чтобы Коваленко был ближе к российской сборной, чем к Армении

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о выборе полузащитником самарцев Александром Коваленко национальной команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Конечно, общались о его играх за сборную ещё примерно в мае. Если честно, я за то, чтобы он был ближе к российской сборной. Он вырос в Москве, мыслит по-русски, приспособлен к российской жизни. Таким, какой он сейчас, его сделало российское воспитание и социум", — цитирует тренера "РБ Спорт".

В СМИ сообщалось, что Коваленко рассматривает возможность получить армянское гражданство и играть за национальную команду.

Футболист впервые был вызван в сборную России в сентябре. 19-летний хавбек попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с командой Киргизии (2:1) и отыграл первый тайм товарищеской встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги футболист "Крыльев" сыграл в 17-ти матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.


Крылья Советов Осинькин Коваленко Сборная России Сборная Армении
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