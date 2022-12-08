Гендиректор "Кайрата": мы работаем по трансферу Алипа в "Зенит"

Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов рассказал, что клуб работает по переходу Нуралы Алипа в "Зенит
".
- Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы все узнаете, - приводит комментарий Sport24
.
Сегодня СМИ сообщили, что "Зенит
" приобрел у "Кайрата" казахстанского защитника Нуралы Алипа. Последний год игрок выступал за сине-бело-голубых на правах аренды. В этом сезоне футболист провел всего 4 игры. По информации различных источников, к Алипу также проявляют интерес российские и азербайджанские клубы.
"Кайрат" по итогам сезона занял 4 место в таблице чемпионата Казахстана, набрав 42 балла.