Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Кайрата": мы работаем по трансферу Алипа в "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов рассказал, что клуб работает по переходу Нуралы Алипа в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы все узнаете, - приводит комментарий Sport24.

Сегодня СМИ сообщили, что "Зенит" приобрел у "Кайрата" казахстанского защитника Нуралы Алипа. Последний год игрок выступал за сине-бело-голубых на правах аренды. В этом сезоне футболист провел всего 4 игры. По информации различных источников, к Алипу также проявляют интерес российские и азербайджанские клубы.

"Кайрат" по итогам сезона занял 4 место в таблице чемпионата Казахстана, набрав 42 балла.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Фабрицио Романо: 16-летний бразилец Эндрик перейдет в "Реал". Сумма трансфера составит 60+12 миллионов евро
Спортдиректор "Севильи": новости о переходе Айртона - фейк 1
Анчелотти – о Винисиусе: в нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся
Nikkan Sport: японский нападающий Миура перейдет в португальский "Оливейренсе". В феврале игроку исполнится 56 лет 1
Ибрагимович: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси
Скалони - о матче Нидерланды - Аргентина: завтра встретятся команды, которые всегда стараются атаковать
Луи ван Гал: в 71 я выгляжу как бог 3
Фабрицио Романо: Роналду ждет предложений от европейских клубов 4
Талалаев – о словах Семенова, что при тренере команда жила в стрессе: мне мало интересно 1
Роналду: сборную Португалии не сломят внешние силы, наша нация слишком смелая
Орлов: Черчесов вполне может работать в Бундеслиге 6
Гендиректор "Кайрата": мы работаем по трансферу Алипа в "Зенит" 1
Torcedores: "Севилья" хочет приобрести Айртона. Испанский клуб предложит 8 миллионов евро за игрока 9
Медведев – о трансфере Алипа: не питайтесь слухами 4
Журналист Жарков: "Зенит" выкупил Алипа. Трансфер стал самым дорогим в истории казахстанского футбола 15