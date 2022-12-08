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23-летний сын председателя попечительского совета "Торпедо" Менжинский может стать главой селекции клуба

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В московском "Торпедо" могут произойти изменения в руководстве селекционного отдела клуба.
Фото: "ФК Торпедо"
Как сообщают СМИ, селекционный отдел "Торпедо" может возглавить 23-летний Георгий Менжинский. Он является сыном председателя попечительского совета Сергея Менжинского. Георгий уже рассказал об этом персоналу клуба.

Летом Георгий Менжинский был назначен исполняющий обязанности спортивного директора "Торпедо". Сейчас он занимается молодежной командой и второй командой. По данным различных источников, летом Георгий был инициатором в назначении наставником "автозаводцев" Николая Ковардаева, а также участвовал в некоторых трансферах основной команды.

"Торпедо" после 17 сыгранных туров набрало всего 6 баллов и замыкает таблицу РПЛ. Команду возглавляет Андрей Талалаев.

Источник "РБ Спорт"


Торпедо
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