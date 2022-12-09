– Для Алипа хорошо, что он остается в "Зените". У "Зенита" проблемы с защитниками, потому что в Кубке России Родригао дисквалифицирован. Своим отношением к делу Алип доказал, что он достоин играть в этом клубе. Если Нуралы будет прогрессировать и соответствовать требованиям Семака, он станет основным центральным защитником "Зенита". Когда петербуржцы играют в три центральных защитника, у Алипа больше шансов выйти на поле, – цитирует Семшова "РБ Спорт".
Напомним, что центральный защитник "Зенита" Родригао дисквалифицирован на шесть матчей Кубка России из-за удаления, полученного в результате массовой драки, которая произошла в матче финального тура группового этапа со "Спартаком". Вместе с Родригао такую же дисквалификацию получили и его два партнера – Барриос и Малком, а также три футболиста московского "Спартака" – Соболев, Николсон и Селихов. Нурал Алип перешел в "Зенит" с февраля 2022 года из казахстанского клуба "Кайрат", чьим воспитанником он и является. В текущем сезоне за клуб из Санкт-Петербурга Нуралы провел 8 матчей в Российской премьер-лиге, Кубке России и Суперкубке. Результативными действиями не отметился. Российский футбольный сезон в Кубке России возобновится в конце февраля 2023 года, в РПЛ – в начале марта того же года.
Семшов: если Алип будет прогрессировать и соответствовать требованиям Семака, он станет основным защитником "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что "Зенит" выкупил Нуралы Алипа из "Кайрата".
Фото: РИА Новости