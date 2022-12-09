– Да, Вагнер Лав мог оказаться в "Химках", я участвовал в этих переговорах. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал. Сам Вагнер был не против обсудить эту возможность, – приводит слова Габулова "Матч ТВ".
Бразильский форвард Вагнер Лав известен по своим выступлениям за московский ЦСКА. Вагнер до сих пор считается одним из лучших легионеров в истории российского футбола. За "армейцев" он провел 259 матчей, забил в них 124 мяча и отдал 53 результативных передачи. На данный момент Вагнер Лав является игроком бразильского "Спорт Ресифи". Контракт с этим клубом рассчитан до 31 декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 300 тысяч евро. На данный момент Вагнер Лав находится в возрасте 38-ми лет.
Габулов: Вагнер Лав был не против обсудить переход в "Химки"
Бывший генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал о несостоявшемся переходе бразильского нападающего Вагнера Лава в подмосковный клуб.
Фото: соцсети Вагнера Лава