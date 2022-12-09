– Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация – не проблема "Зенита", а проблема всей нашей футбольной системы, – цитирует Габулова "Матч ТВ".
По итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги и всей первой части чемпионата "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице. Ближайшим преследователем клуба из Санкт-Петербурга является московский "Спартак", отстающий от команды Сергея Семака на шесть очков. На данный момент российский футбол ушел на зимнюю паузу и вернется в конце февраля 2023 года матчами Кубка России, где "Зенит" занял третье место в своей группе и вынужден идти по Пути регионов, сыграв в следующем раунде в Ульяновске, с местным клубом "Волга". Российская премьер-лига возобновится в начале марта того же года.
Габулов: доминация "Зенита" – проблема всей нашей футбольной системы
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о доминировании "Зенита" в чемпионате России на протяжении последних лет.
Фото: "Матч ТВ"