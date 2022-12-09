– ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из "Трабзонспора". Он приезжал в 2018 в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны. Еще могу посоветовать Сердара Дурсуна из "Фенербахче" – опытный нападающий с хорошим завершением, – цитирует Чебеджи Metaratings.
Юсуф Языджи выступал за московский ЦСКА в период с января 2022 года по июнь 2022 года. Сейчас Юсуф является игроком турецкого "Трабзоноспора", чьим воспитанником он и является. До этого Языджи был футболистом французского "Лилля". Максимилиано Гомес сейчас находится в возрасте 26-ти лет, до "Трабзоноспора" он играл за "Валенсию", "Сельту" и "Дефенсор". Еще совсем недавно Гомес был на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, в расположении сборной Уругвая. 31-летний Сердар Дурсун сейчас является футболистом "Фенербахче", а до него играл за немецкие клубы "Дармштадт" и "Гройтер", турецкий "Карагюмрюк" и прочие команды. Его контракт с "Фенербахче" действует до лета 2024 года и предусматривает возможность продления соглашения на еще один год.
Агент Языджи: если ЦСКА нужен нападающий, то могу посоветовать Макси Гомеса и Сердара Дурсуна
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывшего игрока московского ЦСКА Юсуфа Языджи, порекомендовал "армейцам" нападающих из чемпионата Турции.
Фото: DHA