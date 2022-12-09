Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
БразилияНе начат
П1 9X 5П2 1.45
Нидерланды
22:00
АргентинаНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.24
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Языджи: если ЦСКА нужен нападающий, то могу посоветовать Макси Гомеса и Сердара Дурсуна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывшего игрока московского ЦСКА Юсуфа Языджи, порекомендовал "армейцам" нападающих из чемпионата Турции.
Фото: DHA
ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из "Трабзонспора". Он приезжал в 2018 в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны. Еще могу посоветовать Сердара Дурсуна из "Фенербахче" – опытный нападающий с хорошим завершением, – цитирует Чебеджи Metaratings.

Юсуф Языджи выступал за московский ЦСКА в период с января 2022 года по июнь 2022 года. Сейчас Юсуф является игроком турецкого "Трабзоноспора", чьим воспитанником он и является. До этого Языджи был футболистом французского "Лилля". Максимилиано Гомес сейчас находится в возрасте 26-ти лет, до "Трабзоноспора" он играл за "Валенсию", "Сельту" и "Дефенсор". Еще совсем недавно Гомес был на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, в расположении сборной Уругвая. 31-летний Сердар Дурсун сейчас является футболистом "Фенербахче", а до него играл за немецкие клубы "Дармштадт" и "Гройтер", турецкий "Карагюмрюк" и прочие команды. Его контракт с "Фенербахче" действует до лета 2024 года и предусматривает возможность продления соглашения на еще один год.


ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Sport24: ЦСКА сыграет с "Партизаном" на зимних сборах в Турции
Агент Лунева: Андрей не смог получить британскую визу. А потом нам говорят, что футбол вне политики 2
Globo Esporte: "Сан-Паулу" сможет выкупить Педриньо у "Локомотива" за 4 миллиона евро 1
Карпин: на ЧМ меня удивили Франция и Англия. Англия не лучшим образом выглядела в Лиге наций, а у Франции были протесты
Павлюченко – о Роналду: годы идут, молодежь наступает на пятки. Вместо Криштиану вышел молодой пацан и забил три 1
Агент Языджи: если ЦСКА нужен нападающий, то могу посоветовать Макси Гомеса и Сердара Дурсуна 1
Павлюченко: не понимал, как Испания могла уступить Марокко. Когда закончился матч, несколько часов не мог прийти в себя 1
Юран: главное, чтобы бразильцы в матче с хорватами не поймали Joga Bonito. Сейчас им нужно играть на результат
A Bola: Роналду вновь не попадет в стартовый состав Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко 3
Журналист Ильёв: Эшуорт хочет подписать в "Спартак" экс-хавбека "Астаны" Максимовича, Абаскаль блокирует трансфер 2
Тедеев: не удивлен третьему месту "Ростова". Команда находится на верном пути и может навязать борьбу за чемпионство
Павлюченко: Хорватия – одна из самых возрастных сборных на ЧМ-2022, с каждым матчем силы уходят все больше и больше
Их осталось восемь. Оцениваем шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2022 1
Фред: я хочу сыграть в полуфинале ЧМ-2022 против Аргентины. Я бы хотел увидеть плачущего Месси 4
Венгер: скорость, с которой Кейн анализирует, его восприятие игры и пространства поразительны