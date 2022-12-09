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Агент Баринова: если появятся какие-то варианты, которые подходят "Локомотиву", то наша сторона готова их рассмотреть

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Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин рассказал о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: ТАСС
- Баринов говорил в интервью, что хотел бы проверить себя на более высоком уровне, но так скажет любой футболист. Опять же, если появятся какие-то варианты и "Локомотив" расценит их как подходящие, наша сторона готова их рассмотреть. Сейчас мы не забиваем себе голов, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл в 20 матчах. На счету футболист 1 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт россиянина с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Баринов заявлял, что вел переговоры с "Валенсией", но трансфер не состоялся. Также СМИ сообщали об интересе к Дмитрию турецких клубов.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "Локомотив" после 17 сыгранных туров занимает 14 место в таблице, набрав всего 13 баллов.


Баринов Локомотив
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