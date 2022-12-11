Агент Шкурина: предложения из России поступают, но Илья хочет доиграть сезон в Израиле

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы белорусского форварда Ильи Шкурина, рассказал о будущем своего клиента.
"Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с "Маккаби" действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение", - цитирует Исаева "РБ Спорт"
.
Напомним, Илья Шкурин продолжает принадлежать ЦСКА
. В сентябре этого года "армейцы" отдали нападающего в аренду в изральский "Маккаби Петах-Тиква". Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Срок арендного соглашения подходит к концу летом следующего года.
Это уже третья аренда Шкурина - ранее нападающий выступал за киевское "Динамо
" и польский "Ракув". Он стал игроком ЦСКА в 2020 году.