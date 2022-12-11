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Агент Шкурина: предложения из России поступают, но Илья хочет доиграть сезон в Израиле

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Агент Валерий Исаев, представляющий интересы белорусского форварда Ильи Шкурина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с "Маккаби" действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение", - цитирует Исаева "РБ Спорт".

Напомним, Илья Шкурин продолжает принадлежать ЦСКА. В сентябре этого года "армейцы" отдали нападающего в аренду в изральский "Маккаби Петах-Тиква". Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Срок арендного соглашения подходит к концу летом следующего года.

Это уже третья аренда Шкурина - ранее нападающий выступал за киевское "Динамо" и польский "Ракув". Он стал игроком ЦСКА в 2020 году.


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