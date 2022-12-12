"Да, Евгений Кречетов действительно назначен на должность исполнительного директора "Локомотива", - цитирует заявление клубной пресс-службы Sport24.
Ранее Кречетов работал директором по правовым вопросам в "Химках". В сентябре появилась информация, что главный инвестор подмосковного коллектива Туфан Садыгов распустил менеджмент клуба и отправил в отставку генерального директора Дмитрия Ульянова.
"Локомотив" по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги идет в зоне стыковых матчей – располагается на 14-м месте с 13-ю очками в 17-ти встречах.
"Локомотив": Кречетов назначен на должность исполнительного директора клуба
В "Локомотиве" подтвердили назначение Евгения Кречетова исполнительным директором клуба.
Фото: ФК "Локомотив"