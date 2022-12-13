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Metaratings: "Зенит" изучает возможность трансфера Дивеева

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Футбольный клуб "Зенит" интересуется центральным защитником московского ЦСКА и сборной России Игорем Дивеевым.
Фото: "Матч ТВ"
По сообщению источника, "Зенит" пристально следит за ситуацией вокруг переговоров Дивеева и ЦСКА по новому контракту. Пока клубу и игроку не удается согласовать личные условия нового соглашения. Если ЦСКА и Дивеев не смогут договориться, "Зенит" рассчитывает обратиться в московский клуб с предложением о выкупе трансфера, но пока контактов между клубами не было.

"Зенит" идет первым в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – пятым. Соглашение между Игорем Дивеевым и московским ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. Игорь полноценно выступает за "армейцев" с лета 2019 года, до этого он играл только за "Уфу" и все за тот же ЦСКА, но на правах аренды. Всего за московский клуб Дивеев провел 118 матчей, забил десять мячей и отдал четыре голевых передачи. За сборную Россию Игорь провел 14 матчей, забил однажды. Его дебют за национальную команду состоялся 12 ноября 2020 года. В текущем сезоне Игорь принял участие в 12-ти играх за ЦСКА в Российской премьер-лиге и Кубке России. У него на счету один гол и одна результативная передача. Прямо сейчас Дивеев травмирован и должен восстановиться в конце декабря. Повреждение он получил в сентябре текущего года, в матче с московским "Торпедо".

Источник: Metaratings


Зенит Дивеев ЦСКА
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