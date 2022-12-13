- Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал. Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола , - приводит комментарий Салиховой "СЭ".
33-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль стал наставником "Спартака" летом этого года, сменив итальянца Пауло Ваноли. В своем первом же матче испанец разгромно проиграл "Зениту" в Суперкубке (0:4). Но после смог выправить ситуацию и добиться промежуточного результата. Красно-белые смогли закончит первую часть РПЛ на втором месте, набрав 36 баллов. А в Кубке России Спартак выиграл свой квартет, опередив "Зенит" и вышел в плей-офф Пути РПЛ, где сыграет с "Локомотивом". При этом в 3-м туре москвичи разгромно обыграли "Зенит" (3:0) и прервали серию свою серию без побед над петербуржцами. В РПЛ московский клуб под руководством Абаскаля установил сразу несколько достижений. "Спартак" является вторым клубом в чемпионате по забитым мячам. На их счету 40 голов.
Зарема: Абаскаль - лучик солнца в эти темные времена для российского футбола
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова позитивно оценила работу Гильермо Абаскаля в московском клубе.
Фото: "СЭ"