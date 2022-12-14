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Агент Талаев: Голенков в состоянии выиграть конкуренцию у Комличенко, "Ростов" категорически против аренды

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Ростова" Егора Голенкова, рассказал, что его клиент не планирует покидать клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, Егор в состоянии выиграть конкуренцию, но на сегодняшний день Комличенко выглядит сильнее – забивает, отдаёт, зарабатывает пенальти, выглядит реально здорово. Вопрос аренды даже не рассматривался нами. И руководство "Ростова" категорически против, на Егора очень сильно рассчитывают", - приводит слова Талаева Metaratings.

Егор Голенков выступает за "Ростов" с февраля текущего года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, отметившись пятью голами и одной голевой передачей. При этом все его результативные действия пришлись на 6 матчей в Кубке России - форвард не забивал за ростовчан в РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость 500 тысяч евро. В этом году форварду исполнилось 23 года.


Ростов Голенков Комличенко
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