По данным источника, руководство подмосковного клуба ведет переговоры о расторжении контракта с Дмитрием Тихим, Ильей Камышевым, Артемом Юраном, Ильей Лантратовым и другими.
Отмечается, что арендованный у "Рубина" полузащитник Александр Ломовицкий вернется в казанский коллектив.
Также новую команду своим клиентам планируют найти агенты Зуева, Филина, Руденко, Долгова и Кухарчука. В общей сложности химчане могут расстаться с 11-ю футболистами.
"Химки" с 12-ю очками по итогам 17-ти туров занимают 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": из "Химок" могут уйти 11 футболистов
"Химки" зимой могут расстаться с рядом футболистов.
Фото: РПЛ