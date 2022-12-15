- Матео не будет рассматривать аренду в другой клуб зимой. Он останется в "Зените", - приводит слова агента Sport24.
25-летний колумбиец Матео Кассьерра после успешного выступления за "Сочи" стал игроком "Зенита" летом этого года. Форвард в первой части сезона футболист пока не смог стать безусловным игроком стартового состава. В 20 играх нападающий забил 3 мяча и отдал 4 успешных ассиста.
Отметим, что в РПЛ у Кассьерры ноль забитых мячей. Контракт колумбийца с "Зенитом" заканчивается летом 2025 года. Трансферная стоимость Матео, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет четыре миллиона евро. Ранее различные источники сообщали, что Кассьерра может покинуть сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
Агент Кассьерры: Матео зимой не уйдет из "Зенита"
Агент форварда "Зенита" Матео Кассьерры Никос Петропулос высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото Global Look Press