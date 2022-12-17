Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
МароккоНе начат
П1 2.41X 3.5П2 3.05
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: ганский форвард Абдул-Азиз Якубу может перейти в "Торпедо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Риу Аве" Абдул-Азиз Якубу может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, москвичи готовы заплатить за переход ганского нападающего около 2-х млн евро.

В текущем сезоне Якубу сыграл 14 матчей в чемпионате и Кубке Португалии, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Риу Аве" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро. Якубу провел в Португалии практически всю карьеру - ранее футболист выступал за "Эшторил", "Виторию Гимараэш" и "Визелу".

Источник: Metaratings


Торпедо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Бензема - перед финалом ЧМ-2022: мне все равно
Metaratings: ганский форвард Абдул-Азиз Якубу может перейти в "Торпедо" 1
Дешам: знаю, что некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси
"Эвертон" расторгнул контракт с экс-форвардом "Зенита" Рондоном
Погребняк: марокканцы выдали зрелищный матч против Франции, Хорватию победят в основное время
Хомуха: все клубы РПЛ сталкиваются с проблемами против низкого блока. За исключением, может быть, "Зенита"
Хомуха: если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, команду весной ждут проблемы
Хабиб Нурмагомедов побывал в расположении сборной Марокко перед матчем за третье место ЧМ-2022 (фото) 2
Канчельскис: в ближайшие 15-20 лет никто не сможет повторить мой успех - переход в АПЛ. У нас нет игроков такого уровня 9
Хавбек "Крыльев Советов" Соколов может отправиться на сборы с "Локомотивом"
Бушманов: Романцев заставлял вырабатывать такую привычку, как психология победителя, чемпиона
Metaratings: "Локомотив" близок к подписанию защитника "Рубина" Самошникова 1
Газзаев: хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира - в коллекции Месси не хватает только этого трофея 3
Бобер: думаю, что Пиняеву и Глушенкову нарисовали красивые перспективы. Но "Локомотив" в зоне переходных матчей 2
The Telegraph: FA рассчитывает, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии