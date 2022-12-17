Как сообщает источник, москвичи готовы заплатить за переход ганского нападающего около 2-х млн евро.
В текущем сезоне Якубу сыграл 14 матчей в чемпионате и Кубке Португалии, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Риу Аве" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро. Якубу провел в Португалии практически всю карьеру - ранее футболист выступал за "Эшторил", "Виторию Гимараэш" и "Визелу".
Источник: Metaratings
Metaratings: ганский форвард Абдул-Азиз Якубу может перейти в "Торпедо"
Нападающий "Риу Аве" Абдул-Азиз Якубу может продолжить карьеру в РПЛ.
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