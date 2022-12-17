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Камоцци - о трансферах "Локомотива": клуб на правильном пути. Они отдуваются за неудачи прошлого спортивного блока

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу трансферов "Локомотива".
Фото: Getty Images
- Сейчас "Локомотив" отдувается за неудачи прошлого спортивного блока. Считаю, что они идут по правильному пути, чтобы вернуться на победный путь и правильно усиливаться, - приводит комментарий Камоцци "СЭ".

В нынешнем сезоне РПЛ "Локомотив" выступает очень неудачно. Команда по итогам первой части розыгрыша российского первенства находится в зоне стыковых матчей. После 17 сыгранных туров "железнодорожники" заработали всего 13 баллов и занимают 14 место. По ходу сезона в Локомотиве произошла смена руководящего состава и главного тренера. Новым председателем совета директоров стал Юрий Нагорных, а команду возглавил Михаил Галактионов.Ранее в СМИ появилась информация , что Локомотив готов продать 8 игроков нынешнего состава. По данным различных источников, клуб почти согласовал переходы двух футболистов Крыльев Советов Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Также некоторые легионеры могут покинуть клуб.


Локомотив Камоцци
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