"Зенит" сейчас команда-гегемон, который силен не только по игре, но и по составу. Никто из конкурентов не может себе позволить таких дорогих игроков, а у "Зенита" после массовых санкций осталось больше денег и спонсоров", - цитирует Дуймовича Sport24.
"Зенит" становился чемпионом на протяжении четырех предыдущих сезонов Российской Премьер-лиги к ряду. В текущем розыгрыше национального чемпионата подопечные Сергея Семака завершили первую часть на первом месте в турнирной таблице. По итогам 17-ти туров петербуржский коллектив имеет в активе 42 очка.
Дуймович: "Зенит" - гегемон в РПЛ. После массовых санкций у клуба осталось больше денег и спонсоров
Экс-футболист "Динамо" и "Локомотива" Томислав Дуймович поделился мнением о статусе "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"