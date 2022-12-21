Голкипер молодежного состава женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скончалась из-за отравления неизвестным веществом, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Ранее стало известно, что 17-летняя футболистка молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова, выступавшая на позиции вратаря, скоропостижно ушла из жизни 19 декабря. По сообщениям пресс-службы "армейцев", трагедия произошла в Волгограде, где Виктория находилась в отпуске. Официальная причина смерти Виноградовой не названа.
Ушла из жизни 17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова
Брат 17-летней футболистки ЦСКА Виноградовой поделился информацией о ее смерти
"Мутко против": футболистка ЦСКА Виноградова умерла от отравления
По данным источника, 17-летняя футболистка молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова ушла из жизни из-за отравления неизвестным веществом.