"Зенит" принимал "Спартак" в рамках 6-го тура Кубка России. Основные 90 минут встречи завершились в безголевую ничью. По завершении овертайма между игроками сине-бело-голубых и красно-белых произошла массовая потасовка, в ходе которой арбитр встречи Владимир Москалев выписал 6 красных карточек. Позже КДК решил дисквалифицировать всех провинившихся футболистов на 6 матчей. "Зенит" не согласился с решение организации и принял решение обжаловать этот вердикт. "Спартак" подавать апелляцию не стал.
"Зенит" в серии пенальти обыграл "Спартак" (0:0 4-2 пен.) и смог завоевать 2 очка. Решающий удар нанес экс-футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев. Этот результат не помог подопечные Сергея Семака и теперь петербургский коллектив попытается дойти до финала турнира через нижнюю сетку.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" обжаловал решение КДК о дисквалификации игроков за драку. "Спартак" – нет
"Зенит" подал апелляцию на решение КДК дисквалифицировать футболистов за драку в матче "Зенит"-"Спартак"(0:0 4-2 пен.).
Фото: "Матч ТВ"