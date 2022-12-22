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"СЭ": "Зенит" обжаловал решение КДК о дисквалификации игроков за драку. "Спартак" – нет

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"Зенит" подал апелляцию на решение КДК дисквалифицировать футболистов за драку в матче "Зенит"-"Спартак"(0:0 4-2 пен.).
Фото: "Матч ТВ"
"Зенит" принимал "Спартак" в рамках 6-го тура Кубка России. Основные 90 минут встречи завершились в безголевую ничью. По завершении овертайма между игроками сине-бело-голубых и красно-белых произошла массовая потасовка, в ходе которой арбитр встречи Владимир Москалев выписал 6 красных карточек. Позже КДК решил дисквалифицировать всех провинившихся футболистов на 6 матчей. "Зенит" не согласился с решение организации и принял решение обжаловать этот вердикт. "Спартак" подавать апелляцию не стал.

"Зенит" в серии пенальти обыграл "Спартак" (0:0 4-2 пен.) и смог завоевать 2 очка. Решающий удар нанес экс-футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев. Этот результат не помог подопечные Сергея Семака и теперь петербургский коллектив попытается дойти до финала турнира через нижнюю сетку.

Источник: "СЭ"


Зенит Спартак Кубок России
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