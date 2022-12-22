- Я тоже считаю, что дисквалификация игроков "Зенита" несправедливая. Согласен с подачей апелляции, - приводит комментарий агента "СЭ".
В этом сезоне 25-летний бразилец "Зенита" Малком особо ярко проявляется себя в игре и является одной из главной ударной силой команды. Экс-игрок "Барселоны" – лучший бомбардир петербуржского коллектива, на счету футболиста 15 мячей и 7 ассистов. В кубком матче против "Спартака" (0:0, 4-2 пен.) Малком получил красную карточку за драку и был дисквалифицирован КДК на 6 игр. Сегодня "Зенит" подал апелляцию на это решение. Ранее агент другого игрока сине-бело-голубых Вильмара Барриоса также поддержал решение клуба.
Агент Малкома: игроков "Зенита" дисквалифицировали несправедливо. Я согласен с подачей апелляции
Агент нападающего "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия оценил решение клуба обжаловать решение КДК о дисквалификации игроков после матча со "Спартаком"(0:0,4-2 пен.).
Фото: ФК "Зенит"