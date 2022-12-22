- Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно. Речь про Италию? Да, и про Италию тоже, - передает слова Ерёмина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация о трансферном интересе ряда итальянских клубов к 23-летнему центральному защитнику ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву, в их ичсле упоминались "Фиорентина", "Салернитана", "Лацио" и "Сампдория". В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В матче 10 тура РПЛ защитник получил тяжелую травму, его возвращение на поле ожидается весной 2023 года.
Агент Дивеева: предложения из-за рубежа есть, но вряд ли переход состоится этой зимой
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о перспективах трансфера игрока в один из европейских клубов.
Фото: РФС