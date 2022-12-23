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"РБ Спорт": "Крылья Советов" хотят подписать игрока "Урала" Железнова

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Полузащитник "Урала" Юрий Железнов может сменить клуб.
Фото: ФК "Урал"
По данным источника, возможность подписания 20-летнего футболиста рассматривают "Крылья Советов". Сообщается, что речь идет о полноценном трансфере. Самарский коллектив хочет оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Железнов проводит второй сезон в составе "Урала". В действующем розыгрыше чемпионата России он принял участие в шести встречах и не отметился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт"


Крылья Советов Урал Российские трансферы
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