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"РБ Спорт": в тренерский штаб "Оренбурга" войдет брат Марцела Лички

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка может пригласить в клуб своего брата, Марио Личку.
Фото: РИА Новости
По сведениям источника, "Оренбург" летом лишился ассистента Лички - шотландца Питера Левена, который по политическим мотивам отказался возвращаться в Россию. В результате ожидается, что зимой Левена заменит брат Марцела Лички, Марио Личка.

Марио Личка завершил карьеру футболиста в феврале текущего года. После этого он вошел в тренерский штаб "Сокола Гостонь" из третьего по силе чешского дивизиона, в котором и завершал карьеру игрока.

Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Клуб ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. В активе команды Лички 25 набранных очков. Столько же у "Краснодара" и "Сочи", которых "Оренбург" опережает по дополнительным показателям.

Источник: "РБ Спорт"


Личка Оренбург
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