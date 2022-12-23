По сведениям источника, "Оренбург" летом лишился ассистента Лички - шотландца Питера Левена, который по политическим мотивам отказался возвращаться в Россию. В результате ожидается, что зимой Левена заменит брат Марцела Лички, Марио Личка.
Марио Личка завершил карьеру футболиста в феврале текущего года. После этого он вошел в тренерский штаб "Сокола Гостонь" из третьего по силе чешского дивизиона, в котором и завершал карьеру игрока.
Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Клуб ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. В активе команды Лички 25 набранных очков. Столько же у "Краснодара" и "Сочи", которых "Оренбург" опережает по дополнительным показателям.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в тренерский штаб "Оренбурга" войдет брат Марцела Лички
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка может пригласить в клуб своего брата, Марио Личку.
Фото: РИА Новости