Агент Дивеева: переговоры по продлению контракта с ЦСКА идут в неспешном порядке

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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как проходят переговоры о продлении соглашения с клубом.
Фото: РПЛ
"Насчет сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке, поэтому, повторюсь, без прогнозов", - приводит слова Еремина "РБ Спорт".

Напомним, действующее соглашение Дивеева с "армейцами" рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что защитник находится в сфере интересов "Зенита".

В нынешнем сезоне Игорь Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Он получил серьезное повреждение в сентябрьском матче против "Торпедо" (0:1) и с тех пор восстанавливается от травмы.


Дивеев ЦСКА
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