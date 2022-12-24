"Насчет сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке, поэтому, повторюсь, без прогнозов", - приводит слова Еремина "РБ Спорт".
Напомним, действующее соглашение Дивеева с "армейцами" рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что защитник находится в сфере интересов "Зенита".
В нынешнем сезоне Игорь Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Он получил серьезное повреждение в сентябрьском матче против "Торпедо" (0:1) и с тех пор восстанавливается от травмы.
Агент Дивеева: переговоры по продлению контракта с ЦСКА идут в неспешном порядке
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как проходят переговоры о продлении соглашения с клубом.
Фото: РПЛ